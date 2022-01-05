Президент Казахстана выступил с новым обращением — он займет должность председателя Совета безопасности

Фото: скриншот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением в связи с массовыми протестами в стране. Он объявил, что возглавит Совет безопасности. Ранее председателем Совбеза республики был Нурсултан Назарбаев.

— Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков, — обратился к жителям Казахстана президент.



В своем обращении Токаев заявил, что как председатель Совета Безопасности с сегодняшнего дня он намерен действовать «максимально жестко» в отношении нарушителей. Он уверен, что народ Казахстана его поддержит.

Токаев пообещал, что в скором времени выступит «с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана». Он заявил, что остается «на прежней позиции последовательных реформ».

Кроме того Токаев объявил, что не намерен покидать столицу Казахстана, он останется в городе.



— Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными, — заявил Токаев.

Это уже второе обращение Токаева на последние двое суток. 4 января он уже выпустил заявление из-за протестов в Казахстане и призвал «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».



Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины (только в Алма-Ате за сегодняшнюю ночь, по сообщениям из соцсетей, сожгли не менее трех десятков автомобилей полиции), нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина