Главное о коронавирусе на 9 января: прививки и окунание в прорубь, Израиль примет привитых «Спутником»

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане не планируют отменять антиковидные меры

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 новых случая COVID-19. Всего на 8 января в республике зарегистрировано 43 447 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 36 789 человек, в том числе 29 — за минувшие сутки. Умер за весь период 1 481 человек. За сутки инфекция унесла жизни шести татарстанцев.

В Татарстане продолжают действовать ограничительные меры, направленные на борьбу с COVID-19. Как рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин, в республике темп прироста заболеваемости коронавирусом по-прежнему стабильный, отмечается незначительное снижение. Песошин отметил, что в регионе продолжаются массовые новогодние мероприятия и никаких послаблений быть не должно.

Также Песошин напомнил, что в медучреждениях РТ имеется достаточное количество вакцин от коронавирусной инфекции — 454 тысячи доз. В общей сложности на территории республики работают 170 пунктов вакцинации.

В столице Татарстана благодаря разрешению работать в новогодние праздники до 01.00 многим заведениям общепита удалось увеличить свою выручку. Наплыв клиентов наблюдался в преддверии Нового года и непосредственно в новогоднюю ночь. В то же время в некоторых заведениях послаблений не ощутили. К примеру, владелица одного из казанских кафе рассказала, что после введения QR-кодов клиентов стало меньше.

Евролига перенесла баскетбольный матч «Монако» — УНИКС. Причиной стали обнаруженные случаи заражения COVID-19, которые произошли в казанском клубе. В Евролиге отметили, что матч попросил перенести УНИКС. Игра должна была состояться 11 января. О новой дате проведения матча пока неизвестно. Ее объявят позже.

Фото: unics.ru

Российский вирусолог спрогнозировал рекордную заболеваемость COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса, выздоровел 20 751 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 650 849 человек, а выздоровевших — до 9 686 912 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 763 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 316 163 человека.



Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россию ожидает рекордная заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон». Это произойдет, когда очередной вариант инфекции станет доминирующим на территории российского государства. В таком случае ежесуточно могут выявлять свыше 100 тысяч новых заражений.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от COVID-19 не может стать препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. В то же время Гинцбург напомнил о существующих противопоказаниях. Так, не рекомендуется окунаться в прорубь, если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии.

Доктор физико-математических наук Андрей Леонидов объяснил, почему модели распространения коронавирусной инфекции работают неэффективно. По его словам, подобные модели начали выстраивать почти сразу после начала пандемии, однако позднее все усложнилось. Сложность заключается в том, что COVID-19 меняет свой характер. В зависимости от штамма меняется процент тяжелобольных пациентов и количество госпитализаций.

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мутация вируса идет каждые два-три месяца, а клинически важные изменения происходят раз в четыре-шесть месяцев. Поэтому, по словам врача, жители России не должны удивляться необходимости ревакцинации от COVID-19. Он напомнил, что и против некоторых других заболеваний нужно несколько прививок. Например, вакцина против вируса гепатита В состоит из трех доз.

Фото: Максим Платонов

На Кипре обнаружили гибрид двух штаммов COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 305 197 712 человек, 5 484 825 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (59 767 342). На второй строчке — Индия (35 528 004), на третьей — Бразилия (22 328 252), на четвертой — Великобритания (14 422 067), на пятой — Россия (10 453 895, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (837 264). За ними следуют Бразилия (619 654), Индия (483 790), Россия (309 041) и Мексика (300 303).

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает возможность приостановки сезона из-за вспышки коронавирусной инфекции в командах. Так, заражения выявлены сразу в трех клубах КХЛ — «Автомобилисте», ЦСКА и «Салавате Юлаеве». Ближайшие матчи этих команд уже отменены. Принятое решение КХЛ планирует вынести на следующей неделе.

В Румынии за ношение тканевой маски грозит штраф в $570. Ее использование приравняли к отсутствию средства индивидуальной защиты. Как отметил глава МИД Лучиан Боде, за соблюдением ограничительных мер будут следить сотрудники полиции и жандармы. Также министр напомнил о крайне быстром распространении и заразности штамма «омикрон».

Фото: terrnews.com

Ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что антитела у перенесших коронавирус людей могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Исследователи определили, что спустя несколько месяцев у человека, который переболел COVID-19, отмечается высокий уровень антител, которые могут работать неправильно. Например, у медработников, которые переболели еще до появления вакцин, в течение полугода обнаруживали стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и др.

На Кипре зафиксировали гибрид двух штаммов COVID-19 — «дельта» и «омикрон». Местные ученые назвали его «дельтакрон». По словам исследователей, новый вариант инфекции имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такой же, как у омикрон-штамма. «Дельтакрон» был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове. Они были получены как у обычных жителей, так и у тех, кто был госпитализирован с симптомами COVID-19. Тем не менее пока сложно определить, способен ли данный гибрид вытеснить уже ранее известные штаммы.

В Израиле открыли границы для иностранцев, привитых от коронавирусной инфекции рядом препаратов, в том числе российской вакциной «Спутник V». Для въезда в страну прибывающим необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении, которые выданы менее чем за шесть месяцев до поездки. Отмечается, что с момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти как минимум две недели.

Фото: Максим Платонов

Украина утилизирует порядка 600 тысяч доз вакцин от COVID-19. Как рассказали в местном Минздраве, по разным причинам препараты непригодны для применения. Речь идет о вакцинах AztraZeneca, которые были получены в качестве гуманитарной помощи от других государств. Отмечается, что у препаратов также истек срок годности.

Диана Жиленкова