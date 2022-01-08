Песошин: все ограничительные меры в Татарстане сохраняются
В Татарстане темп прироста заболеваемости COVID-19 остается стабильным, отмечается незначительное снижение. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства РТ.
По его словам, в регионе продолжаются массовые новогодние мероприятия и никаких послаблений быть не должно. Они должны проводиться с соблюдением всех антиковидных мер. Кроме того, Песошин призвал продолжить работу по проверке соблюдения ограничительных мер.
За прошедшие сутки в РТ зафиксировали 94 новых случая заражения коронавирусом. Всего инфекцию подхватили 43 447 татарстанцев. В общей сложности выздоровели 36 789 жителей республики, в том числе 29 — за прошедшие сутки.
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