Песошин: все ограничительные меры в Татарстане сохраняются

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане темп прироста заболеваемости COVID-19 остается стабильным, отмечается незначительное снижение. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства РТ.

По его словам, в регионе продолжаются массовые новогодние мероприятия и никаких послаблений быть не должно. Они должны проводиться с соблюдением всех антиковидных мер. Кроме того, Песошин призвал продолжить работу по проверке соблюдения ограничительных мер.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в РТ зафиксировали 94 новых случая заражения коронавирусом. Всего инфекцию подхватили 43 447 татарстанцев. В общей сложности выздоровели 36 789 жителей республики, в том числе 29 — за прошедшие сутки.

Диана Жиленкова