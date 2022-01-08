В Румынии за ношение тканевой маски грозит штраф в $570

В Румынии ношение текстильной защитной маски приравняли к отсутствию средства индивидуальной защиты. Как заявил глава МИД Лучиан Боде, применение тканевой маски может обернуться штрафом в $570.

Министр отметил, что за соблюдением антиковидных мер будут следить сотрудники полиции и жандармы. Он сослался на мнение специалистов, которые уверяют в крайне быстром распространении и заразности омикрон-штамма COVID-19, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Сегодня сообщалось о самых частых симптомах заражения штаммом «омикрон». Как рассказала одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов COVID-19 ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс, к таковым относятся боль в горле, головная боль и насморк.

Диана Жиленкова