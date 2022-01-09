Рестораны и кафе Казани оценили эффект от «ковидных» послаблений на новогодние праздники — видео

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В Казани благодаря разрешению работать в январские выходные до 01.00 многим кафе и ресторанам удалось увеличить свою выручку. Как показали кассы заведений, наплыв клиентов был в предновогодние дни и в новогоднюю ночь, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Владелица одного из казанских кафе заявила, что в праздники ее заведение посещали не чаще, чем обычно: «ковидных» послаблений там не ощутили. По ее словам, клиентов стало меньше после введения QR-кодов. Еще одну причину невысокого потока посетителей она видит в снижении уровня доходов населения из-за «коронакризиса».

В одном из ресторанов, расположенных в центре Казани, наоборот заметили прирост посетителей после разрешения работать после полуночи. Клиентов в новогодние праздники там стало больше примерно на 20—30%, приезжали туристы из других регионов России, посещали заведения и иностранцы.

Напомним, заведениям общепита в Татарстане разрешили с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года работать с 6.00 до 1.00. В Новый год рестораны и кафе республики могли работать до 3.00.

Татьяна Демина