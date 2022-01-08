КХЛ рассматривает возможность приостановки сезона из-за вспышки коронавируса в командах

Континентальная хоккейная лига опубликовала заявление, в котором озвучила несколько вариантов развития событий в чемпионате 2021/2022.

Как говорится в сообщении, сразу в трех клубах КХЛ — «Автомобилисте», ЦСКА и «Салавате Юлаеве» — ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого числа хоккеистов и представителей команд. Ближайшие матчи этих команд уже отменены.

«Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.



КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», — говорится в сообщении.

Ранее Континентальная лига уже предпринимала меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В сезоне 2019/2020 КХЛ приняла решение не доигрывать розыгрыш Кубка Гагарина, поскольку в странах-участниках ухудшалась ситуация, а границы между государствами закрывались.