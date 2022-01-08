В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 2,2 млн человек

В Татарстане прививку от коронавируса сделал 2 293 281 человек. Полный курс вакцинации завершили 1,8 млн татарстанцев. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства РТ.

Ревакцинацию прошли 138 тысяч жителей республики. Также прививку сделали почти 570 тысяч граждан старше 60 лет.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что в медучреждениях находится достаточное количество препаратов — 454 тысячи доз. На территории республики функционируют 170 пунктов вакцинации.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 94 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 43 447 жителей РТ.



Диана Жиленкова