Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство указом Путина

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Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси получила российское гражданство указом президента РФ Владимира Путина. Соответсвующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Масси родилась 8 января 1931 года в США. Она историк, писательница, автор книги «Земля Жар-птицы». В 1980-х годах была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу. На Западе ее называют «женщиной, которая остановила холодную войну». Считается, что Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «доверяй, но проверяй».

В мае 2021 года, во время своего визита в Москву, Масси обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.

Кроме нее, согласно сегодняшнему указу, гражданство РФ также получили несколько уроженцев Франции, потомков эмигрантов из России. Среди них 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре паспорт гражданина России получила знаменитая аргентинская певица и актриса Наталия Орейро.

Всего с января по ноябрь 2021 года 667 939 иностранцев получили российское гражданство.

Дарья Акимова