Почти 668 тысяч иностранцев получили российское гражданство за 11 месяцев 2021 года

Российское гражданство за период с января по ноябрь 2021 года получили 667 939 иностранных граждан. Такие данные приводятся на сайте МВД.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, большая часть иностранцев, ставших российскими гражданами, приобрели его в упрощенном порядке. В ведомстве также добавили, что за этот период 72 884 человека стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей.

За аналогичный период 2020 года гражданами РФ стали 563 342 иностранца.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Ранее сообщалось, что в России с начала 2023 года начнут выдавать электронные паспорта. Он представит собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Дарья Акимова