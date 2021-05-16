Экс-советник Рейгана хочет получить российское гражданство
В эфире телеканала «НТВ» бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.
«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала она.
Отмечается, что ее называют на Западе «женщиной, которая остановила холодную войну».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что нередко она получала в соцсетях сообщения от сторонников Дональда Трампа с просьбой рассказать о деталях получения российского гражданства.
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