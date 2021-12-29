Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова ушла в отставку после инцидента со спиленным крестом

Заместитель главы Актанышского района Татарстана Райхан Галимянова ушла в отставку после инцидента со спиленным крестом на одном из местных кладбищ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилию Галимову.

На заседании районного совета депутаты проголосовали за прекращение полномочий Галимяновой.

Информация о том, что замглавы района могут отправить в отставку, появилась сегодня утром.

В середине декабря неизвестные спилили могильный крест на одном из кладбищ в районе. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Райхан Галимянова объяснила это тем, что район — «чисто татарский». В нем проживает 98% татар, однако есть русские и марийские населенные пункты. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова. Ему президент Татарстана Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение и потребовал разобраться в произошедшем.

Дарья Акимова