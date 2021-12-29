В Татарстане поставили вопрос об отставке замглавы Актанышского района после инцидента со спиленным крестом

Власти Татарстана отреагировали на обвинения в том, что они не хотят видеть в республике православных и русских. Обвинения прозвучали после инцидента со спиленным крестом на могиле в Актанышском районе.



Сегодня могут отправить в отставку заместителя главы района Райхан Галимянову, которая объяснила инцидент со спиленным крестом на кладбище желанием сохранить «татарскость», сообщает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Галимянова заявила, что район — «чисто татарский» и пытается сохранить национальную культуру. По ее словам, запрет устанавливать крест на кладбище исходил от главы района Энгеля Фаттахова. Последнему президент республики Рустам Минниханов вынес строгое предупреждение, потребовав от него «тщательного расследования» и наказания виновных в вандализме «по всей строгости закона».



О спиле православного креста стало известно в середине декабря. После сообщений об инциденте с совместным заявлением выступили ДУМ РТ и Татарстанская митрополия. Они осудили действия вандалов и заявили, что после случившегося будут сделаны выводы и приняты меры по недопущению таких инцидентов.

Маргарита Головатенко