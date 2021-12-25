МВД: Статус электросамокатов определят к весне-лету 2022 года

В России статус средств индивидуальной мобильности, в том числе и электросамокатов, могут определить к весне-лету 2022 года. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

Сейчас их статус не определен. Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, в сентябре.

— Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке, — передает его слова «МВД медиа».

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На прошлой неделе глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил, что в этом году в республике один человек погиб и 16 получили ранения в ДТП с шеринговыми электросамокатами. К административной ответственности привлекли более 2,5 тыс. нарушителей правил дорожного движения на самокатах.



Летом власти Казани приняли правила пользования электросамокатами. В 60 зонах столицы РТ установили ограничения скорости электросамокатов до 10—15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где их парковка не соответствовала ПДД и правилам благоустройства Казани, на девяти участках дорожной сети установлен полный запрет их движения. Кроме того, в городе утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов.



Татьяна Леухина