В России разработали ПДД для самокатов

МВД и Минтранс подготовили правила дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно документу, скорость этого транспортного средства предлагается ограничить до 25 км/ч.

Для детей младше семи лет передвижение на самокатах должно проходить только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подросткам старше 14 лет предлагается разрешить двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час. Составители документа считают, что гражданам на СИМ нужно запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства. Водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов, передает «РИА Новости».

Также в поправках впервые дали определение средствам индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатам, гироскутерам, сигвеям и другим. «Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)», — передает информагентство.

Власти Казани в июне приняли правила пользования электросамокатами. В 60 зонах столицы РТ установили ограничения скорости электросамокатов до 10—15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где их парковка не соответствовала ПДД и правилам благоустройства Казани, на девяти участках дорожной сети установлен полный запрет их движения. Кроме того, в городе утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов.



Татьяна Леухина