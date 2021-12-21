Новости общества

08:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

16:32, 21.12.2021 10
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документом полицейские наделяются правом проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, оцеплять здания и территории и т.д. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полицейским теперь разрешено проводить личный досмотр граждан, если есть основания полагать, что они скрывают предметы хищения. В случае причиненного вреда при вскрытии транспортного средства полицейский не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям.

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции в третьем чтении 8 декабря. Законопроект в нижнюю палату российского парламента внесли в мае текущего года — правительство предложило наделить полицейских правом вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.

Татьяна Демина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    уже просто нет слов....
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    Здравствуй, концлагерь!
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    ну думаю...началось.
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    красота
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    Прежде, чем паниковать, необходимо изучить закон, благо его выложили. Скачан мной для изучения.
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    круто.. проникать , ломать , бить....по подозрению
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    Так оцепите Рублёвку. Там преступников не меряно. Покажите свою доблесть.
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    может наконец молодых реформаторов начнут вскрывать !!!
    Ответить
  • Анонимно 04:28
    признана утратившей силу часть 1. ст.27 и получается просто феерично что сотрудник уже не обязан - знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение; проходить в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, регулярные проверки знания Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов в указанной сфере; Полагаю я что конечно же зачем полиции это знать, эт же не милиция, главное чтоб толпу недовольныx нано жизнью эффективно рассеивать и радоваться
    Ответить
  • Анонимно 08:24
    В России всё, как всегда... Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших; чем больше у полиции прав, тем больше преступлений.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем