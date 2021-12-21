Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документом полицейские наделяются правом проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки для задержания, оцеплять здания и территории и т.д. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Полицейским теперь разрешено проводить личный досмотр граждан, если есть основания полагать, что они скрывают предметы хищения. В случае причиненного вреда при вскрытии транспортного средства полицейский не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям.

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции в третьем чтении 8 декабря. Законопроект в нижнюю палату российского парламента внесли в мае текущего года — правительство предложило наделить полицейских правом вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.



Татьяна Демина