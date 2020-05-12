В Госдуму вносят закон о праве полиции вскрывать машины

Правительство вносит в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.

«Внести в Государственную думу Федерального собрания РФ проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О полиции», — говорится в распоряжении правительства, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Законопроект позволяет полицейским в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, вскрывать транспортные средства. В числе таких случаев, например, если человек находится в машине и нуждается в оказании медицинской помощи или если в авто без присмотра оставлен младенец.

Также закон предлагает наделить правом полицию вскрывать транспортное средство, если там находится лицо, совершившее преступление.

Также в документе предлагается дополнить закон «О полиции» в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав.