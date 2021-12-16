В Челнах хотят избавиться от кондукторов на новых автобусах

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Валидаторы на поручнях и консоль у водителя

Бескондукторная система оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковской или транспортной карты, которую пытаются внедрить в Казани и Нижнекамске, дошла до Набережных Челнов — за поставку оборудования МУП «Горкоммунхоз» готово заплатить более 21 миллиона рублей. Схема будет действовать так — сначала пассажир оплачивает проезд картой через валидатор, а затем перед выходом факт оплаты проверяет водитель.

На поручнях автобусов установят 63 стационарных валидатора Slave — по три на каждый. Один терминал будет главным устройством, все остальные — зависимыми. Все они должны будут регистрировать факты оплаты проезда по транспортной или банковской карте, показывать на экране информацию по карте пассажира, обмениваться данными с консолью водителя и процессинговым центром автоматизированной системы оплаты проезда АСОП ГПТ РТ. Для проверки оплаты купят 21 переносной валидатор Master.

У водителей будет своя консоль — для контроля и управления сетью бескондукторных салонных терминалов, а также оплаты проезда за наличные. С помощью этого терминала водитель также может:

контролировать по списку обслуженных карт факт оплаты проезда по карте пассажира;

фиксировать факт оплаты багажа;



просматривать информацию о терминале, текущем маршруте;

проводить выбор текущего маршрута;

инициировать обмен данными с сервером с печатью кассового Z-отчета о работе терминала;

переключать остановки на зональном маршруте;

проверять факт оплаты по транспортным и МПС-картам.

Для работоспособности всей системы купят роутеры, видеорегистраторы, жесткие диски, установочные комплекты, мониторы водителей, крепления, стояки — все по 21 штуке. Дополнительно приобретут 147 антивандальных камер видеонаблюдения — система должна включать видеорегистратор, обеспечивающий видеозапись не менее чем с восьми видеокамер высокой четкости и частотой кадров не менее 25 кадров в секунду.

Будет установлена и система автоматического подсчета пассажиров АСМПП, точность которой должна быть не менее 97%. Сенсорные датчики будут установлены внутри салона автобуса, их число соответствует количеству дверей.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу мэрии Челнов по поводу сроков запуска бескондукторной системы оплаты проезда.

Автобусы поставили в начале сентября, их приобрели за 234,4 млн рублей из городского бюджета. Фото: kamaz.ru

Системой могут оснастить новые автобусы

Система вводится ради автоматизации процесса учета оплаты проезда пассажиров. Кондукторов лишится 21 автобус — именно на такое количество транспорта закупается оборудование. Это число совпадает с количеством новых автобусов НЕФАЗ, которые начали ходить в Челнах в середине ноября.

Автобусы поставили в начале сентября, их приобрели за 234,4 млн рублей из городского бюджета. Общая пассажировместимость одного автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29. На участие в аукционе по аренде новых НЕФАЗов вначале подал заявку только один перевозчик. Им оказалось ООО «Пассажирские перевозки». Генеральный директор предприятия Николай Тятюшкин несколько дней назад как раз высказывался по поводу бескондукторной системы:



— Это наше видение, а уж как исполком решит, не знаю. Частник может за день решить такие вопросы, а муниципалитет должен через торги заказывать такое оборудование, потому что все финансы идут из бюджета. Такими «бескондукторками» оснащен транспорт Москвы, например, и в других городах.

В Москве пошли дальше

Например, с прошлого года система действует в Санкт-Петербурге. По оценкам экспертов «Организатора перевозок», большинство местных жителей ответственно относятся к своевременной оплате проезда в общественном транспорте и не нуждаются в услугах кондуктора в салоне. Однако в больших автобусах все же есть контролеры.

В Москве эта система работает давно. А в сентябре там пошли еще дальше и ввели систему «оплаты лицом» на всех линиях метро. FacePay работает следующим образом: человек делает фото и заносит его в специальное приложение, где также привязывает банковскую карту или «Тройку». В итоге при проходе через турникет человек смотрит в камеру, система находит его снимок, сопоставляет с лицом и пропускает. Деньги же списываются с карты автоматически.

Есть и не очень положительный опыт: например, в автобусах Екатеринбурга, где ввели бескондукторную систему оплаты, каждый пятый катается зайцем. Штраф при этом составляет всего 100 рублей.

«В случае положительной динамики мы планируем продолжить его внедрение на других маршрутах», — пообещал Айдар Абдулхаков. Фото: Мэрия Казани

В Казани система оказалась экономически невыгодной...

Впервые бескондукторная система в Казани появилась в ноябре 2020 года — ее начали тестировать на трамвайных маршрутах №5 и 5а. С августа 2021-го систему ввели в троллейбусе №2.

— Это совершенно новый формат обслуживания пассажиров, и в случае положительной динамики мы планируем продолжить его внедрение на других маршрутах, — пообещал глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Чуда не случилось — после двух месяцев эксперимента предприятие заявило, что бескондукторная система экономически невыгодна, несмотря на то, что пассажиры отмечают ее удобство.



В июле система появилась в Нижнекамске — ее установили в автобусе, который курсирует на вахтовых маршрутах. Если тестирование системы пройдет удачно, в городе рассмотрят возможность ее применения на постоянной основе.

Пассажиры смогут оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через приложение «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

...но альтернативу уже нашли

Похоже, в «Метроэлектротрансе» нашли альтернативу системе — с сегодняшнего дня пассажиры смогут оплатить проезд в трамваях и троллейбусах через приложение «Казань транспорт», не дожидаясь кондуктора.

Система на данный момент введена только в столице Татарстана и не имеет аналогов в России. Казань стала первым городом с электротранспортом, полностью оборудованным датчиками. Презентовали новый способ оплаты московская компания-разработчик ООО «Датапакс» и представители казанского «Метроэлектротранса».

Решение представили на форуме Kazan Digital Week. Инвестором проекта выступил сам разработчик. Подготовительная работа к введению новой системы началась в октябре — на трамваи и троллейбусы устанавливали датчики, каждый из которых был протестирован в ручном режиме.

Оплатить проезд новым способом можно по следующей схеме:

скачать приложение «Казань транспорт» в Apple Store либо Play Market;

открыть приложение и привязать банковскую карту;

приложение взаимодействует с датчиком в салоне транспорта при помощи технологии Bluetooth, показывает, в какой трамвай или троллейбус зашел пассажир, и предлагает оплатить проезд;

после оплаты на экране появляется электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда.

Дарья Пинегина