Новости общества

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На трамвайных маршрутах в Казани тестируют бескондукторную систему оплаты

10:41, 12.11.2020
На трамвайных маршрутах в Казани тестируют бескондукторную систему оплаты
Фото: kzn.ru

В Казани на трамвайных маршрутах начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Пока система действует на двух трамваях маршрутов №5 и 5а.

Подобная система действует в Москве и Санкт-Петербурге. Пассажиры самостоятельно расплачиваются за проезд, используя электронные компостеры, размещенные на поручнях у входов в трамвайный вагон. При этом главное устройство находится в терминале водителя.

Фото: соцсети

Пока система действует в тестовом режиме и может принимать только оплату проезда банковскими картами. Как сообщает «Татар-информ», ведется доработка программного обеспечения. По итогам эксперимента будут сделаны выводы о потенциале использования подобных систем в общественном транспорте.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в казанских трамваях установили терминалы для безналичной оплаты.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также