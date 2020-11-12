На трамвайных маршрутах в Казани тестируют бескондукторную систему оплаты

В Казани на трамвайных маршрутах начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Пока система действует на двух трамваях маршрутов №5 и 5а.

Подобная система действует в Москве и Санкт-Петербурге. Пассажиры самостоятельно расплачиваются за проезд, используя электронные компостеры, размещенные на поручнях у входов в трамвайный вагон. При этом главное устройство находится в терминале водителя.

Фото: соцсети

Пока система действует в тестовом режиме и может принимать только оплату проезда банковскими картами. Как сообщает «Татар-информ», ведется доработка программного обеспечения. По итогам эксперимента будут сделаны выводы о потенциале использования подобных систем в общественном транспорте.



Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в казанских трамваях установили терминалы для безналичной оплаты.

