На трамвайных маршрутах в Казани тестируют бескондукторную систему оплаты
В Казани на трамвайных маршрутах начали тестировать бескондукторную систему оплаты проезда. Пока система действует на двух трамваях маршрутов №5 и 5а.
Подобная система действует в Москве и Санкт-Петербурге. Пассажиры самостоятельно расплачиваются за проезд, используя электронные компостеры, размещенные на поручнях у входов в трамвайный вагон. При этом главное устройство находится в терминале водителя.
Пока система действует в тестовом режиме и может принимать только оплату проезда банковскими картами. Как сообщает «Татар-информ», ведется доработка программного обеспечения. По итогам эксперимента будут сделаны выводы о потенциале использования подобных систем в общественном транспорте.
Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в казанских трамваях установили терминалы для безналичной оплаты.
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