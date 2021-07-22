В Нижнекамске появился автобус с бескондукторной системой оплаты

В Нижнекамске первый автобус с бескондукторной системой оплаты проезда вышел на линию на этой неделе, сообщается на странице общественного транспорта Нижнекамска в социальной сети Instagram.



Сейчас автобус курсирует на вахтовых маршрутах. Если тестирование системы пройдет удачно, в городе рассмотрят возможность ее применения на постоянной основе.

Переход на безналичную оплату проезда — одна из задач проводимой транспортной реформы. Переход на безналичную оплату в общественном транспорте поможет сократить издержки перевозчиков и минимизировать расходы муниципального бюджета на оплату транспортной работы перевозчиков.

В Нижнекамске с 1 июля перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района. ООО «Нижнекамское ПАТП» сократило количество маршрутов из-за убытков и нехватки водителей. Сейчас исполком прорабатывает вопрос по заходу альтернативных перевозчиков на маршруты.

В 2020 году администрация Нижнекамска и власти Татарстана закрыли долги ПАТП в 54,5 миллиона рублей. Половина суммы на погашение долгов была направлена из местного бюджета, вторую половину выделила республика. ПАТП получило субсидию на софинансирование расходов, связанных с регулярным транспортным обслуживанием горожан.

Маргарита Головатенко