В Набережных Челнах на новые НЕФАЗы претендует один перевозчик
В Набережных Челнах на участие в аукционе по аренде новых НЕФАЗов подал заявку только один перевозчик. Им оказалось ООО «Пассажирские перевозки».
Как рассказал глава компании Николай Тятюшкин, уже проводится эксплуатация новых автобусов, в частности организована обкатка транспортных средств. Если ООО «Пассажирские перевозки» победит в аукционе, с предприятием заключат договор почти на год.
Начальная цена ежемесячной аренды более 20 автобусов составляет 1,2 млн рублей. Годовая аренда транспортных средств потребует 13,6 млн рублей. Победителя аукциона объявят 13 декабря, сообщают «Челнинские известия».
В прошлом месяце на челнинские дороги вышел 21 новый автобус НЕФАЗ. Их приобрели на средства городского бюджета.
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