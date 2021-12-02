В Набережных Челнах на новые НЕФАЗы претендует один перевозчик

В Набережных Челнах на участие в аукционе по аренде новых НЕФАЗов подал заявку только один перевозчик. Им оказалось ООО «Пассажирские перевозки».

Как рассказал глава компании Николай Тятюшкин, уже проводится эксплуатация новых автобусов, в частности организована обкатка транспортных средств. Если ООО «Пассажирские перевозки» победит в аукционе, с предприятием заключат договор почти на год.

Фото: kamaz.ru (архив)

Начальная цена ежемесячной аренды более 20 автобусов составляет 1,2 млн рублей. Годовая аренда транспортных средств потребует 13,6 млн рублей. Победителя аукциона объявят 13 декабря, сообщают «Челнинские известия».

В прошлом месяце на челнинские дороги вышел 21 новый автобус НЕФАЗ. Их приобрели на средства городского бюджета.



Диана Жиленкова