Госдума может принять законы о QR-кодах до 1 февраля 2022 года

Госдума может не принять законы о QR-кодах до конца 2021 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника в комитете Госдумы по охране здоровья.



Первое чтение законопроектов назначили на 16 декабря, а дата последнего заседания Думы — 22 декабря. Законы могут приняты полностью до 1 февраля. Пауза между вторым и третьим чтениями будет длиться менее месяца. Второе и третье чтения инициатив могут пройти в 2022 году.

Согласно предложенным Белым домом поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест с 1 февраля по 1 июня 2022 года должны будут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни либо медотвод. До 1 февраля должен быть установлен переходный период, когда вместо QR-кода можно будет предъявить ПЦР-тест.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Швейцарии на проходившем 28 ноября референдуме одобрили поправки к закону, согласно которому в стране вводятся ковидные сертификаты с QR-кодами. В поддержку этого закона проголосовали 62,01% избирателей.

Маргарита Головатенко