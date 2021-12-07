Профессор КФУ рассказал, ожидать ли снегопад в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Балканский циклон принес в Москву самый мощный снегопад за последние 70 лет. В Казани вряд ли стоит ожидать такое количество снега. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

По его словам, этот циклон только коснется столицы Татарстана. Снег пойдет во второй половине ночи со вторника на среду, днем вероятен мокрый снег и дождь. Ожидается 10 миллиметров осадков. Снег ляжет на землю надолго.

Переведенцев добавил, что с четверга в Казань снова придет антициклон, поэтому будет стоять сухая погода.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозам, завтра, 8 декабря, ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики обещают ледяной дождь, снежные заносы на дорогах и сильную гололедицу.



Дарья Акимова