Доцент КФУ: в декабре температура воздуха будет выше климатической нормы

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре в Татарстане температура воздуха и осадки превысят норму. Так, среднесуточная температура в первой декаде месяца составит -6,2 градуса, во второй декаде — минус 7,5 градуса, а в третьей — минус 9,5 градуса. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

В ближайшее время в республике сохранится неустойчивая погода. Например, в выходные столбики термометров заметно понизятся, и уже в воскресенье температура воздуха не превысит нулевую отметку. В понедельник ожидается похолодание до -8... -10 градусов. А уже в среду температура воздуха повысится до -2... -4 градусов, сообщают в КФУ.

Фото: Максим Платонов (архив)

О контрастной погоде в грядущие выходные синоптики предупреждали и ранее. Так, в субботу воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье температура понизится до -5 градусов.

Диана Жиленкова