В Татарстане из-за непогоды ограничили движение междугородних автобусов

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение междугородних автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения 8 декабря 2021 года до улучшения погодных условий вводится временное ограничение движения междугородних автобусов», — говорится в сообщении ведомства.

Синоптики прогнозируют сегодня снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге за помощью можно обратиться по телефону 8 (843) 5 333 888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8 (843) 2 919 174 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

В Казани непогода привела к 9-балльным пробкам.



Ольга Шагиева