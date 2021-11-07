В Казани устанавливают главную новогоднюю елку
В Казани продолжают устанавливать новогоднюю елку возле «Чаши». Работы стартовали еще неделю назад.
Тогда рабочие начали разгружать металлические конструкции. Сейчас они уже возвели каркас будущей главной елки.
Главную елку уже начали устанавливать и в Альметьевске.
В Казани на новогодние украшения администрация Кировского и Московского районов потратит 5 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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