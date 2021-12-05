Новогоднее настроение за миллионы: сколько тратят города Татарстана на преображение к Новому году

Фото: Максим Платонов

Почти 5 миллионов на елку как в Казани для Заинска

До Нового года остается еще почти целый месяц, однако украшать города и районы Татарстана к празднику начали еще в прошлом месяце. Обходится создание атмосферы волшебства бюджетам в круглую сумму. «Реальное время» выяснило, сколько тратят города республики на новогоднее преображение в преддверии 2022-го.

Заинск, например, был готов выделить на закупку и установку световой иллюминации и новогодней елки почти 4,8 миллионов рублей из муниципального бюджета. В итоге, атмосфера праздника обойдется чуть дешевле — победитель аукциона предложил украсить город за 4,6 млн рублей.

Более чем в половину этой суммы оценили новогоднюю елку в комплекте со светодиодными украшениями — 2,8 млн рублей. Елку с максимальной высотой 18 метров планируется установить до 15 декабря.

скриншот документации к тендеру

Оставшиеся почти 2 миллиона рублей исполком Заинска предусмотрел на закупку светового шатра «Звездное небо». Идею, вероятно, город подсмотрел у Казани — выглядеть новогодняя композиция будет примерно так же, как и главная новогодняя елка в столице Татарстана.

Два миллиона на салют и шоу для Бугульмы

Скромнее оказались запросы Бугульмы — на новогоднее оформление и проведение мероприятия к Новому году из городского бюджета предусмотрели 2 миллиона рублей. Центром торжества станет площадь Ленина. Ее украсят искусственной елкой высотой 17 метров, гирлянды, рождественские венки из живой ели с новогодними игрушками и украшениями и деревянные горки.

Кроме того, на эти деньги городского бюджета в Бугульме на площади Ленина планируется провести праздничную культурную программу с костюмированным шоу, сопровождающимся лазерно-лучевой поддержкой, и устроить салют продолжительностью не менее 5 минут.

В эту же сумму заложена аренда звукового и светового оборудования и услуги двух охранников на машине, чтобы новогодняя ночь в Бугульме прошла без неприятных инцидентов.



Жители Бугульмы поделились в соцсетях кадрами, на которых видно, что праздничные декорации уже устанавливают. Так, на центральную площадь города уже привезли огромную фигуру в стиле Майнкрафт.

Полтора миллиона на новогодние изделия для Чистополя

Исполком Чистополя при закупке новогодних изделий ограничился суммой в 1 миллион 575 тысяч рублей. На выделенные из муниципального бюджета средства закупят елку и светящиеся консоли, для украшения фонарных столбов.

Стоимость елки на металлическом каркасе определи в 195 тысяч рублей. Колючих веток у нее не будет — вместо них у дерева будет гирлянда-бахрома в белом холодном цвете. Высота елки составит не менее 4,2 м.

Большая часть суммы, 1,38 миллионов рублей, уйдет на закупку светодиодных консолей. Для украшения города понадобится 46 единиц.

Скриншот документации

Подрядчик, который закупит для Чистополя новогодние изделия, пока не найден. Выполнить свою обязанность он будет должен в течении пяти дней с момента заключения контракта с городскими властями. Все изделия должны быть новыми.



Полмиллиона на живую ель в Аксубаево

Куда в более скромную сумму обойдется новогодняя елка в поселке городского типа Аксубаево. На ее установку, украшение и демонтаж после завершения праздничных дней выделили 555 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Местом для установки елки выбрана центральная площадь Аксубаево. Поселок будет украшать живое дерево. При этом местные власти потребовали от заказчика, чтобы елка была высотой не меньше 20 метров.

Украсят елку 221 шар в красной и золотой расцветке и 40 светящихся красным цветом звездочек. Сиять она будет и за счет двух десятков 100-метровых гирлянд. Дополнят картину главного зимнего праздника ледяные фигуры.

В Казани елочные ветки закупали с лета

Казань начала готовиться к Новому году, пожалуй, раньше всех. Так, летом администрация Вахитовского и Приволжского районов города объявила тендер на закупку веток для уличной искусственной елки, оценив 360 единиц почти в 250 тысяч рублей. В итоге городскому бюджету покупка обошлась в 142 тысячи.

В ноябре о подготовке к Новому году задумались в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. На закупку новогодней иллюминации выделялось 5 миллионов рублей. На эти деньги организуют праздничную фотозону «Часы», установят декоративные арку и т.п.

К слову, Казань уже сияет праздничными огнями. Так, например, у некоторых торговых центров уже пару недель красуются елки и другие декоративные элементы. Украшают и главную пешеходную улицу города — на Баумана устанавливают уже привычные горожанам иллюминации в форме арок. Закупались ли новые элементы, в виду того, что в январе одна из арок упала из-за ветра и метели, неизвестно.

Праздничную атмосферу создают несмотря на отсутствие снега. Елку, например, установили и у дворца Земледельцев. Получилось она весьма необычной — прямо посередине дерева расположена огромная арка.

Открытие главной елки Казани за 2,5 миллиона

В столице Татарстана центральную елку начали собирать еще в начале ноября. Традиционно она расположится у центра семьи «Казан». Открытие главного символа Нового года обойдется бюджету города в 2,5 миллиона рублей — дороже, чем в пандемийном 2020-м. В прошлом году на открытие елки потратили 1,4 миллиона.

У «Чаши» казанцев ждет праздничная программа продолжительностью 3,5 часа: выступление народных вокальных коллективов и ансамблей, аниматоров, детских вокальных коллективов, инструментального оркестра, вокалистов и баянистов. Ожидается новогодний театрализованный пролог с участием Деда Мороза и Снегурочки, инклюзивный театральный перформанс.

Дороже обойдется непосредственно новогодняя ночь. Ее организацию и проведение у «Чаши», а также новогодние театрализованных представлений в парках и скверах Казани оценили в 4,1 млн рублей.



Татьяна Демина