В Казани на проведение новогодней ночи у Центра семьи «Казан» и представлений в парках выделят 4,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани объявили тендер на организацию и проведение новогодней ночи у Центра семьи «Казан» и новогодних театрализованных представлений в парках и скверах города. Заказчиком выступает Управление культуры исполкома Казани. Начальная цена договора — 4,1 млн рублей.

Исполнителю необходимо организовать мероприятие на площадке у Центра семьи «Казан» в течение двух дней — с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года. Сюда входят электрообеспечение, предоставление и оформление сценического комплекса, предоставление светового, звукового оборудования и др. Также исполнителю нужно организовать 16 новогодних театрализованных представлений в парках и скверах города. Оказать услугу необходимо до 15 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки принимаются до 8 декабря. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится на следующий день.

На прошлой неделе стало известно, что на открытие центральной городской елки у Центра семьи «Казан» выделят 2,5 миллиона рублей. Жителей города ожидает программа на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках, народным вокальным коллективом, аниматорами и др.

Диана Жиленкова