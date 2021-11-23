Татарстан потратит на проведение новогодней елки 36 млн рублей

Фото: ММаксим Платонов

На организацию и проведение Республиканской новогодней елки в Татарстане из бюджета РТ выделят 36 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Концерт и две елки проведут 25 декабря с 12.00 по 19.30. В течение четырех дней с 22 по 25 декабря подрядчику нужно установить декорации и техническое оборудование, провести репетицию концертной и праздничной программ. В финальный день проведения елок с 20.00 до 23.59 нужно демонтировать оборудование и декорации.

Заказчик — Минмолодежи Татарстана. Срок подачи заявок — 30 ноября. Аукцион проведут на следующий день — 1 декабря.

2,5 миллиона рублей направят из бюджета Казани на открытие центральной городской елки у Центра семьи «Казан». Как выяснило «Реальное время», казанцев ждет программа на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках.

Маргарита Головатенко