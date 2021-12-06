Главное за выходные: привитые мусульмане смогут посетить хадж, усилен контроль в аэропортах Татарстана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 6 декабря.
- Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, посетить хадж и малый хадж. Разрешение действует с 1 января на короткие поездки, включающие обряды хаджа или умры. Разрешение вступило в силу после посещения КСА президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На встрече с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом глава РТ обратился к нему с просьбой разрешить мусульманам России пройти умру и хадж при наличии вакцины «Спутник V»
- Правительство России из-за пандемии коронавируса продлило временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года. Согласно документу, до 1 января 2023 года перед отправлением на вахту работники должны пройти двухнедельный карантин. Время самоизоляции им оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.
- У девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, подтвердился коронавирус. Всех граждан госпитализировали, они находятся под медицинским наблюдением. В настоящее время устанавливается штамм. 3 и 4 декабря специалисты санитарно-карантинного контроля провели все необходимые мероприятия на рейсах из ЮАР и Эфиопии.
- Темп прироста новых случаев коронавируса в Татарстане снижается, но ситуация остается напряженной. По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, вакцинация проходит «не теми темпами, какими бы хотелось». По республике работают 175 пунктов вакцинации, два из которых — круглосуточно. Первым компонентом привиты 80% от численности взрослого населения, сказал он. Доля жителей республики старше 60 лет, привитых первым компонентом препарата, составила 53% от общей численности населения.
- В связи с угрозой распространения нового южноафриканского штамма «омикрон» в аэропортах Татарстана усилили санитарно-карантинный контроль. Наиболее вероятный транзит в Россию через Турцию (Стамбул), Египет (Каир), Катар (Доха), ОАЭ (Дубаи, Абу-Даби). Специалисты Роспотребнадзора досмотрели четыре грузовых рейса из Китая, обследовали 26 прибывших из КНР членов экипажа.
- В октябре 2021 года в РТ смертность от COVID-19 превысила прошлогодние показатели в 73 раза. Так, в октябре текущего года скончались 2 720 человек с COVID-19. Вирус идентифицировали у 120 человек. В 16 случаях коронавирус не оказался основной причиной смерти, но повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще в 115 случаях инфекция не стала основной причиной смерти и не повлияла на развитие смертельных осложнений. Согласно данным статистики, в октябре прошлого года в РТ от вируса скончались 37 человек.
- Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча в 17-м туре РПЛ завершилась со счетом 1:2. «Нижний Новгород» набрал 18 очков и прервал серию из четырех матчей без побед. В активе «Рубина» осталось 22 балла. В составе «Рубина» отличился Андерс Дрейер, а в команде нижегородцев дубль сделал полузащитник Николай Калинский.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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