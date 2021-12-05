Новости спорта

19:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в 17-м туре РПЛ

18:36, 05.12.2021
«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в 17-м туре РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча в 17-м туре РПЛ завершилась со счетом 1:2

«Нижний Новгород» набрал 18 очков и прервал серию из четырех матчей без побед. В активе «Рубина» осталось 22 балла.

В составе «Рубина» отличился Андерс Дрейер, а в команде нижегородцев дубль сделал полузащитник Николай Калинский.

В «Рубин» накануне перешел 20-летний центральный полузащитник Марат Апшацев.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также