«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в 17-м туре РПЛ
Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча в 17-м туре РПЛ завершилась со счетом 1:2
«Нижний Новгород» набрал 18 очков и прервал серию из четырех матчей без побед. В активе «Рубина» осталось 22 балла.
В составе «Рубина» отличился Андерс Дрейер, а в команде нижегородцев дубль сделал полузащитник Николай Калинский.
В «Рубин» накануне перешел 20-летний центральный полузащитник Марат Апшацев.
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