Владелицы кафе, в которое пускали без QR-кодов, рассказали об угрозах

Владелицы казанского кафе, пускавшего посетителей без QR-кодов, сообщили об угрозах и давлении, об этом они сообщили в аккаунте кафе в Instagram.



«Пошла травля. Начинают запугивать, приходят люди разные, и становится уже очень страшно. Было такое, что даже стоят разные машины, в них люди сидят и пасут. Видимо, нас», — рассказали девушки. По их словам, в кафе начали наведываться представители органов, не относящихся к делу: из управления по борьбе с коррупцией, по борьбе с экстремизмом.

По их словам, идет давление на собственника помещения. Девушки не хотят съезжать и будут искать пути решения с владельцем площадки. Сейчас владелицы приняли решение закрыть зал и работать навынос — пока это единственный законный способ обслужить всех желающих посетителей — с QR и без него. В связи с разбирательствами у владелиц кафе накопились дела. Они планируют обжаловать решение суда.

«Мы ни к чему не призываем. У нас все сотрудники вакцинированы. Мы просто не хотим делить людей. Мы изначально не делили», — поделились девушки и сказали, что не отказываются от своих идей.

Все началось с того, что кафе объявило себя «территорией конституционных прав» и стало пускать гостей без QR-кодов. Позиция владелиц кафе встретила поддержку в комментариях и историях пользователей не только жителей Казани.



Однако власти действий владелиц не одобрили: в кафе вчера нагрянула полиция. В отношении ИП составили административный материал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» за нарушение ограничительных мер, введенных по борьбе с COVID-19.

Еще днем ранее кафе посетили сотрудники Роспотребнадзора с проверкой. По итогам вчерашнего судебного заседания кафе получило штраф и претензию от арендодателя.

Маргарита Головатенко