В Казани на поставку новогодней иллюминации выделят 5 млн рублей

В столице Татарстана объявили тендер на поставку новогодней иллюминации. Заказчиком выступает МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома Казани». Начальная цена договора — 5 млн рублей.

Исполнителю необходимо оказать услугу по адресу ул. Волгоградская, д. 32 до 15 декабря текущего года. В частности, нужно организовать фотозону «Часы», предоставить декоративные арку и тригональную призму.

Фото: pixabay.com

Заявки на участие принимаются до 16 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 18 ноября.

Летом сообщалось, что в Казани закупят веток для новогодней елки на 250 тысяч рублей. Согласно опубликованному тендеру, необходимо закупить 360 веток, каждая из которых обойдется в 694 рубля.

Диана Жиленкова