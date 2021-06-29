Летом в Казани закупят веток для новогодней елки на 250 тысяч
В Казани закупят ветки для уличной искусственной новогодней елки. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 249 840 рублей. Необходимо закупить 360 веток, каждая из которых обойдется в 694 рубля.
В прошлом году «Реальное время» писало, что расходы на новогоднюю иллюминацию в Казани выросли в десять раз. Комитет внешнего благоустройства потратил на новогоднее оформление города 107 млн рублей.
комментарии