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Летом в Казани закупят веток для новогодней елки на 250 тысяч

10:38, 29.06.2021 1
Летом в Казани закупят веток для новогодней елки на 250 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

В Казани закупят ветки для уличной искусственной новогодней елки. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 249 840 рублей. Необходимо закупить 360 веток, каждая из которых обойдется в 694 рубля.

В прошлом году «Реальное время» писало, что расходы на новогоднюю иллюминацию в Казани выросли в десять раз. Комитет внешнего благоустройства потратил на новогоднее оформление города 107 млн рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:34
    это чтобы в летнюю цену уложиться? потом дороже?
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