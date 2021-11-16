Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане насчитали 28 тысяч ондатр

11:42, 16.11.2021
В Татарстане насчитали 28 тысяч ондатр
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане пересчитали ондатр, в республике завершили учет этих животных. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

По итогам прошлого года в республике насчитывали 28 тысяч ондатр. Наибольшее их количество отмечено в Мензелинском (2516 особей), Мамадышском (1868), Буинском (1590) и Зеленодольском (1481) районах.

Численность животных определяют путем подсчета семейных поселений, а также других следов деятельности зверьков (кормовые площадки, вылазы, тропы, остатки растений, уборные). Регистрируются как животные, так и следы их жизнедеятельности.

Ранее в Татарстане по итогам маршрутного учета насчитали 7 002 лисицы, 12 100 лосей , 7 580 зайцев-беляков и более 73 тысяч тетеревов.

Ольга Шагиева
Справка

Ондатры — околоводные животные, живут семьями, используя хатки или норы по берегам водоемов. Работы по ее акклиматизации в России начались в 1928 году, а в Татарстане — в 1944 году.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также