В Татарстане насчитали 28 тысяч ондатр

В Татарстане пересчитали ондатр, в республике завершили учет этих животных. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

По итогам прошлого года в республике насчитывали 28 тысяч ондатр. Наибольшее их количество отмечено в Мензелинском (2516 особей), Мамадышском (1868), Буинском (1590) и Зеленодольском (1481) районах.

Численность животных определяют путем подсчета семейных поселений, а также других следов деятельности зверьков (кормовые площадки, вылазы, тропы, остатки растений, уборные). Регистрируются как животные, так и следы их жизнедеятельности.

Ранее в Татарстане по итогам маршрутного учета насчитали 7 002 лисицы, 12 100 лосей , 7 580 зайцев-беляков и более 73 тысяч тетеревов.

Ольга Шагиева