Госкомитет РТ по биоресурсам: в Татарстане насчитывается более 7,5 тысячи зайцев-беляков

В Татарстане насчитывается 7 580 зайцев-беляков. По итогам маршрутного учета, в республике численность животного держится на стабильном уровне, сообщает Госкомитет по биоресурсам РТ.

Заяц-беляк занесен в красную книгу Татарстана, охота на него запрещена. Для сохранения и воспроизводства этого вида ежегодно проводится работа по подкормке диких животных.

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На прошлой неделе в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что в республике насчитывается более 10 тысяч косуль. Устойчивая популяция обитает в Бавлинском и Бугульминском районах республики.