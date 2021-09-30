В Татарстане насчитали 7 тысяч лисиц

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Татарстане по итогам маршрутного учета насчитывается 7 002 лисицы, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.



Лисицы обитают на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. В республике лисица обыкновенная повсеместно распространена. Она предпочитает местность с оврагами, перелесками и полями.

Госкомитет РТ по биоресурсам и охотопользователи круглогодично проводят регулирование численности лис. В республике ежегодно добывается более 7 тысяч особей, что позволяет сдерживать рост их численности в пределах нормативных значений — до одной особи на 1 тыс. га.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12 100 лосей. Их численность восстанавливали в республике почти десять лет, благодаря чему удалось увеличить их количество на 6,5 тыс. особей.

В этом месяце в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что в Татарстане насчитывается 7 580 зайцев-беляков. По итогам маршрутного учета в республике численность животного держится на стабильном уровне.

Маргарита Головатенко