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В Татарстане насчитали 7 тысяч лисиц

17:25, 30.09.2021 2
В Татарстане насчитали 7 тысяч лисиц
Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Татарстане по итогам маршрутного учета насчитывается 7 002 лисицы, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Лисицы обитают на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. В республике лисица обыкновенная повсеместно распространена. Она предпочитает местность с оврагами, перелесками и полями.

Госкомитет РТ по биоресурсам и охотопользователи круглогодично проводят регулирование численности лис. В республике ежегодно добывается более 7 тысяч особей, что позволяет сдерживать рост их численности в пределах нормативных значений — до одной особи на 1 тыс. га.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12 100 лосей. Их численность восстанавливали в республике почти десять лет, благодаря чему удалось увеличить их количество на 6,5 тыс. особей.

В этом месяце в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что в Татарстане насчитывается 7 580 зайцев-беляков. По итогам маршрутного учета в республике численность животного держится на стабильном уровне.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Не верю, чтоб лосей было больше Зайцев
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    Анонимно 30 сен
    12 100 лосей. - тут ошибка !!
    Если был бы такое количество сохатых, то в каждом леске по лосю ходило бы
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