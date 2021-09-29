В Татарстане численность лосей выросла на 6,5 тысячи особей

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12 100 лосей. Их численность восстанавливали в республике почти десять лет, благодаря чему удалось увеличить их количество на 6,5 тыс. особей.

Лось является самым крупным диким животным из всех обитающих в Татарстане. Самцы могут весить до 500 кг. В последние годы в республике наблюдается большая доля самок лосей с двумя телятами в помете. В Госкомитете РТ по биоресурсам заявляют, что это показатель благоприятных условий обитания и хорошей кормовой базы охотничьих угодий.

В ведомстве также обратили внимание, что ежегодно в охотничьих угодьях Татарстана устанавливают кормушки для диких животных, ведется их подкормка. Это необходимо для сохранения, воспроизводства и создания благоприятных условий для охотничьих ресурсов.

В этом месяце в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что в Татарстане насчитывается 7 580 зайцев-беляков. По итогам маршрутного учета, в республике численность животного держится на стабильном уровне.



Татьяна Демина