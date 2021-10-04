Госкомитет по биоресурсам РТ: В Татарстане обитает более 73 тысяч тетеревов

В Татарстане по итогам учета насчитывается 73 314 тетеревов. Их численность стабильна, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В этом году сотрудники ведомства прошли более 1 700 маршрутов, общей протяженностью более 17 тысяч километров. Это составляет чуть менее половины длины экватора.



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Ранее в Татарстане по итогам маршрутного учета насчитали 7 002 лисицы, 12 100 лосей и 7 580 зайцев-беляков.



1 октября в республике открывается сезон охоты на некоторые виды пушных животных: бобра и ондатру, а также косуль всех половозрастных групп.

