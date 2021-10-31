В Минтруда опровергли информацию о новых выплатах школьникам

Фото: Максим Платонов (архив)

Сообщение в социальных сетях о повторных выплатах родителям на детей школьного возраста не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минтруда РФ.

«Если вы уже получили выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя», — сообщило министерство в воскресенье в Instagram.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ведомстве напомнили, что выплату получили более 20,9 млн детей.

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля. На эти цели правительство выделило 204 млрд рублей. Пособие можно получить только безналичным способом, на банковскую карту.



Подробнее о «школьной» выплате читайте в материале «Реального времени».