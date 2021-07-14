Минтруд: выплату на детей школьного возраста можно получить только на банковскую карту

В Минтруда РФ предупредили россиян, что выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей можно получить только безналично, на банковскую карту. Причем это может быть карта любой платежной системы, «Мир» заводить для этого не придется, так как деньги начисляются всего один раз.



В ведомстве напомнили, что выплаты начнут поступать уже с 16 августа. Заявления на ее получение принимаются с 15 июля до 1 ноября 2021 года, сообщается на сайте Минтруда.

В ведомстве обратили внимание, что выплата не учитывается в составе доходов семей получателей при предоставлении им иных мер соцподдержки. Также она не входит в перечень доходов, на которые можно обратить взыскание по исполнительным документам.



Напомним, на выплаты на детей школьного возраста власти России выделят 204 млрд рублей, пособие охватит более 20 млн несовершеннолетних. В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке и условиях их предоставления.



Татьяна Демина