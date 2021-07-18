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Правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников

13:20, 18.07.2021
Правительство России выделило более 204 млрд рублей для выплат на школьников
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет более 204 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Напомним, о новой мере поддержки сообщил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Выплату в размере 10 тыс. рублей получат родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября (включительно).

На получение выплаты также могут претендовать молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, если они признаны инвалидами и обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

На этой неделе Минцифры сообщило о появлении на портале госуслуг формы отправки заявления на оформление «школьной» выплаты. По итогам рассылки, проведенной 11 июля, ее оформили уже 7 млн родителей на 9,8 млн детей

В Минтруда России уточнили, что выплаты можно получить только безналично, на банковскую карту. Они начнут поступать уже с 16 августа.

Татьяна Демина
ОбществоВластьЭкономика
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