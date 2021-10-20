Патяшина предостерегла молодежь от вакцинации «Спутником Лайт» ради быстрого получения QR-кода

Фото: Максим Платонов (архив)

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации или вакцинации после перенесенного COVID-19. Делать ее ради быстрого получения QR-кода не нужно, заявила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Сейчас поступает много звонков по поводу того, можно ли вакцинироваться «Спутником Лайт» и получить QR-код.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Этим пользуется обычно молодежь, и я хотела бы предостеречь от такого глупого совершенно решения, — заявила главный санитарный врач РТ на пресс-конференции.

Однокомпонентная вакцина не заменяет полноценную вакцинацию и не способствует выработке иммунитета.

— В угоду попадания в ТЦ и фитнес-залы лишать себя защиты — глупо, — отметила она.

По данным на 19 октября, в республике за сутки привились от COVID-19 22 110 человек. Всего, по данным регионального Минздрава, прививку получили 1 280 556 человек. Второй компонент препарата получили 988 612 татарстанцев.

Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Теперь для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации. После введения таких ограничительных мер в МФЦ количество обращений выросло втрое из-за желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ.

Представители фитнес-отрасли рассказали «Реальному времени», что после нововведений трафик сократился на 50—70%, приостановились продажи новых абонементов. Исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова в выходные рассказывала, с момента начала действия системы QR-кодов выручка заведений общепита упала сразу на 60%. Серьезно упала и посещаемость торговых центров.



Татьяна Леухина