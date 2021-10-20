Эпидемиолог: в ближайшее время вакцину «КовиВак» не стоит ждать

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время вакцину «КовиВак» не стоит ждать. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

Он заявил, что эта вакцина производится на одном заводе. Сейчас предприятие закрыто на реконструкцию для увеличения мощности. Лопушов отметил, что не стоит ждать «КовиВак», так как ситуация с пандемией непростая. Привиться можно любой зарегистрированной вакциной, которая есть в наличии, добавил он.

Недавно Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди добровольцев старше 60 лет. Соответствующие данные появились в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Алексей Нечаев