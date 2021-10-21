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За сутки в Татарстане от коронавируса привились 29 014 человек

12:16, 21.10.2021
За сутки в Татарстане от коронавируса привились 29 014 человек
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в Татарстане от коронавируса привились 29 014 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Всего от COVID-19 привились 1 337 780 человек. Из них 997 521 получил второй компонент вакцины.

Повторную вакцинацию прошли 21 568 человек. Еще 1 235 человек прошли платную вакцинацию «Спутник Лайт». Преимущественно это иностранные граждане.

Фото: realnoevremya.ru

В РФПИ считают, что к концу года от COVID-19 привьются 60% россиян. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в России сейчас достигает 45%.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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