Количество обращений в МФЦ Татарстана выросло втрое после введения QR-кодов

После введения системы QR-кодов в многофункциональные центры (МФЦ) Татарстана поступило около 60 тысяч обращений. Это в три раза больше, чем в среднем за месяц.

Как пишет ТАСС со ссылкой на замглавы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе Наталью Баркову, за 8 дней в офисах МФЦ по услуге ЕСИА зарегистрировано около 60 тыс. обращений. Ранее по этой услуге фиксировалось в среднем 23 тысячи обращений за месяц.

За выходные по вопросам регистрации на портале «Госуслуги» обратились 7,2 тыс. граждан.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане МФЦ перешли на усиленный режим работы, так как появилось большое количество людей, желающих подтвердить учетную запись на портале госуслуг РФ и получить QR-коды.



Ольга Шагиева