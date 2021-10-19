За сутки в Татарстане вакцинировались 22 110 человек

В Татарстане за сутки вакцинировались 22 110 человек. Всего, по данным регионального Минздрава, прививку получили 1 280 556 человек.

Второй компонент вакцины получили 988 612 человек.

Ранее музыкант Андрей Макаревич жестко высказался об антипрививочниках. Лидер группы «Машина времени» заявил, что отказавшиеся от вакцинации должны лечиться в больницах за свои деньги.

Ольга Шагиева