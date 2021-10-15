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Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

09:40, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России утвердил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Документ направили в регионы для использования в клинической практике.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В новой версии рекомендаций обновили разделы, касающиеся лекарственной терапии. В документе уточнили возможности использования моноклональных антител в терапии COVID-19, разъяснили возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения, пишет ТАСС.

На этой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что молодость не является гарантом от тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что в реанимациях с серьезными осложнениями лежат в том числе и пациенты возрастом до 30 лет. Текущий подъем заболеваемости имеет свои особенности: у многих пациентов COVID-19 развивается «молниеносно» — в течение двух-трех дней.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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