Минздрав России утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав России утвердил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Документ направили в регионы для использования в клинической практике.
В новой версии рекомендаций обновили разделы, касающиеся лекарственной терапии. В документе уточнили возможности использования моноклональных антител в терапии COVID-19, разъяснили возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения, пишет ТАСС.
На этой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что молодость не является гарантом от тяжелой формы коронавируса. Он отметил, что в реанимациях с серьезными осложнениями лежат в том числе и пациенты возрастом до 30 лет. Текущий подъем заболеваемости имеет свои особенности: у многих пациентов COVID-19 развивается «молниеносно» — в течение двух-трех дней.
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