В России завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V»

В России завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Сейчас поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документы находятся на рассмотрении. Вакцину зарегистрировали в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации есть и в других странах, передает «РИА Новости».

В среду помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Министерство здравоохранения России получило документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков в конце сентября.



На этой неделе Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.



Татьяна Леухина