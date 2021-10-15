Новости общества

08:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V»

07:24, 15.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Сейчас поданы документы для постоянной регистрации препарата, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документы находятся на рассмотрении. Вакцину зарегистрировали в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации есть и в других странах, передает «РИА Новости».

В среду помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков 12–17 лет. Министерство здравоохранения России получило документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков в конце сентября.

На этой неделе Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также