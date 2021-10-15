В Москве разыграют 10 квартир среди вакцинированных

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице России разыграют 10 однокомнатных квартир среди тех, кто получил первый компонент вакцины от коронавируса или ревакцинировался. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это дополнительным стимулом для вакцинации населения, однако напомнил, что главная мотивация — это собственная жизнь, сообщается в мэрии города.

Программа продлится с 18 октября по 21 ноября, и каждую среду в течение этих пяти недель будут объявляться по 2 победителя. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо дать свое согласие на участие в розыгрыше, а также быть старше 18 лет и иметь московский полис ОМС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад в столице рассказали о денежных выплатах для вакцинированных от COVID-19 пенсионеров. За иммунизацию граждане 65 лет и старше могут рассчитывать на компенсацию размером в 10 тысяч рублей. Выплату можно получить по желанию вместо подарочного набора для поддержания самочувствия и личного ухода.



Диана Жиленкова