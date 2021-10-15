В Челнах планируют открыть новые пункты вакцинации в торговых центрах

В Набережных Челнах планируют открыть дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 в торговых центрах. По последним данным, первым компонентом привиты 143 620 человек, вторым компонентом — 115 608 челнинцев.

Вакцинация проходит препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпи-Вак-Корона» и «Ковивак». Сейчас пункты для вакцинации развернуты во всех во взрослых поликлиниках города и в торговом центре «Омега».

Фото: realnoevremya.ru

Для размещения новых прививочных пунктов управление здравоохранения рассматривает торговые комплексы, в которых можно организовать отдельный вход, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев рассказал, что за последнюю неделю ведомство выдало 19 постановлений в трудовые коллективы об обеспечении 80% вакцинацией в этих коллективах.

Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане ввели в понедельник. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д.